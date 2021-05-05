السعودية اليوم / العراق يسجل 5813 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5813 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15640 حالة, فيما تم تسجيل 7248 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 979041 حالة.

// انتهى //

17:09ت م

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بغداد 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5813 إصابة جديدة بفيروس كورونا , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1091954 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15640 حالة, فيما تم تسجيل 7248 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 979041 حالة.// انتهى //17:09ت م0152

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