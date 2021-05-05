السعودية اليوم / أمين منطقة الباحة يتفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة



الباحة 23 رمضان 1442هـ الموافق 05 مايو 2021م واس

تفقد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط اليوم بجولات تفقدية لعدد من المشاريع البلدية الجاري تنفيذها بالمنطقة .

وشملت جولته التفقدية مشروع الطريق الدائري ، ومشروع امتداد طريق الأمير سلطان مع طريق الأمير نايف ، ومشروع تحسين وتطوير المنطقة المركزية والذي تقدر تكاليفه بـ ٧ ملايين ريال، وبلغت نسبة الإنجاز فيه (٢٠ % ) ويشتمل على أعمال إزالة للأرصفة والممرات القديمة وعمل أرصفة جديدة وممرات آمنه للمشاة ، وساحات تجمع للمرتادين ومقاعد من الجرانيت ومظلات وأعمدة ديكورية وأكشاك إستثمارية.

كما زار مواقع تنفيذ مشروع تحسين المشهد الحضري لمحور طريق الملك عبدالعزيز ومحور طريق الملك فهد، الذي تبلغ تكاليفه ٢٢ مليون ريال، وبلغت نسبة الإنجاز فيه ٩٧% , ويشمل أعمال أرصفة تركيب بلدورات ورخام جرانيت وبازلت وأعمدة تجميلية وأعمال تنسيقية وتحسينية صلبة (هارد سكيب).

من جهة أخرى قام أمين منطقة الباحة بزيارة ميدانية لمشروع منتزه الأمير محمد بن سعود الواقع على طريق العقيق، الذي تبلغ تكلفته ٣٧ مليون ريال، ونسبة الإنجاز فيه ٩٥ % .

ويشمل المشروع الذي تتجاوز مساحته ٢٠٠ ألف متر مربع ، إنشاء مسطحات خضراء ونجيلة ومغطيات وزراعة ٩٠٠ شجرة و٥٠٠ شجيرة، ومساحات ممرات المشاة الداخلية .

كما يوجد في المشروع مبنى مطعم مكون من دورين بمساحة ٤٠٠ متر مربع ملحق به جلسات خارجية تتسع لعدد ١٠٠ شخص وأربع أكشاك بوفيهات وأربع مجموعات دورات مياه للجنسين وعدد مواقف سيارات يتجاوز ٨٠٠ موقف.

ويتوفر ضمن المشروع مسرح بمساحة ٦٥٠ مترا مربعا ومدرجا للجلوس، وعدد ثمانية محلات تجارية وعناصر مائية عبارة عن بحيرات وشلالات بمساحة 2000 متر مربع، بالإضافة إلى جلسات ومطلات تشرف على الوادي، وكذلك ثلاث مجموعات ألعاب أطفال ومتاهة شجرية للأطفال وساحة بلازا للفعاليات والإحتفالات تتجاوز مساحتها ٢٤٠٠ متر مربع.

وشدد السواط على المسؤولين والجهاز الإشرافي بالأمانة والمقاولين المنفذين بسرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها بالجودة المطلوبة ووفق الخطط الزمنية المعتمدة، حاثاً وكالة المشاريع بالأمانة بسرعة إستكمال الأعمال المتبقية من مشروع منتزه الأمير محمد بن سعود لكي يتم افتتاحه وتشغيله وإتاحته لاستقبال المرتادين في موسم الصيف بعد شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

16:50ت م

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