تقرير / لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم "تراحم" .. برامج ومبادرات متواصلة دعماً للسجناء وأسرهم



نجران 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

تولي القيادة الرشيدة الرعاية التامة والاهتمام الكامل لحقوق السجناء والموقوفين، وتوفر الرعاية الشاملة لهم وتأهيلهم اجتماعياً، وتوفر الرعاية والدعم لأسرهم، وتعمل لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة نجران من خلال تلك المنظومة عبر العديد من البرامج والمبادرات والعمل المتواصل والدؤوب لتفعيل ذلك وتحقيقه.

وقدمت "تراحم" نجران عدداً من البرامج والمبادرات، منها برنامج السلة الغذائية، وبرنامج العناية الصحية، وبرنامج فُرجت، وبرنامج سداد إيجارات المنازل، وبرنامج كسوة أسر السجناء، وبرنامج إرشاد ربّات البيوت، وبرنامج التدريب والتأهيل المهني، ويوم التطوع السعودي والعالمي، ومبادرة العطاء الرقمي، ومبادرة وطن العطاء ، ومبادرة "غذاؤنا واحد".

وأوضح رئيس لجنة " تراحم " بمنطقة نجران الدكتور حسين آل حمد في تصريح لـ "واس" أن اللجنة نفذت العديد من النشاطات والبرامج الموجهة للسجناء وأسرهم من خلال الإسهام في السداد عن بعض السجناء المعسرين، ودعم برامج التدريب المهني والفني داخل السجون، وكذلك الإسهام في دفع إيجار منازل أسر السجناء وتقديم دورات تدريبية متخصصة، ودعم برامج التوظيف وتقديم مساعدات نقدية وعينية، والرعاية النفسية والاجتماعية لأسر السجناء، إضافة إلى تنفيذ برامج شاملة للرعاية التربوية والتعليمية لأبناء وبنات أسر السجناء .

وبين أن اللجنة وزعت خلال شهر رمضان المبارك ١٥٣٧ بطاقة غذائية على ٢٥٠ أسرة، و ٥٠٠ كرتون من التمور على ٢٥٠ أسرة، وسلال غذائية عينية لـ (٤٤) أسرة، كما جرى توزيع ٢٥٠ قسيمة شرائية (كسوة العيد) لـ (٢٥٠) أسرة، وتوزيع ٤٥٠ ثوباً ( ثياب جاهزة - كسوة العيد) على ١٥٠ أسرة، فيما استفادت ٢١٣ أسرة من المساعدات المالية بمبلغ إجمالي يصل إلى 200 ألف ريال.

وأشار الدكتور آل حمد إلى أنه خلال العام الماضي وزعت اللجنة ضمن برنامج السلة الغذائية 352 من السلال الغذائية على 352 أسرة و 530 قسيمة شرائية غذائية على 265 أسرة، كما تم توزيع 300 كرتون من التمور لـ 372 أسرة ، إلى جانب توزيع سلال غذائية لـ 54 أسرة بالتعاون مع الجمعية الخيرية , فيما استفاد 13 سجيناً بسجون منطقة نجران من برنامج "فرجت".

وقدم برنامج "المساعدات المالية لأسر السجناء" مسـاعدة لـ 91 أسـرة سـجين، فيما سدد برنامج "إيجارات منازل ذوي السجناء" 85 ألف ريال ، ووزع برنامج "كسوة أسر السجناء" 417 قسيمة شرائية لكسوة العيد لـ 208 أُسَر، وكذلك توزيع 221 قسيمة شرائية كسوة الشتاء لـ 221 أسرة .

واستفادت 40 أسرة من برنامج "إرشاد ربات البيوت" الذي يهـدف إلى تقديـم الدعـم والإرشاد النفسي والتأهيلي اللازم لربات الأسر بمـا يمكّنهـم مــن أداء دورهـن بطريقـة مناسبة تغطي وتلبي حاجات أبنائهن وبناتهن أثناء غياب الأب مـن خلال الدورات التوعوية والاستشارات النفسية.

وقدمت اللجنة على صعيد التدريب والتأهيل المهني برامج تدريبية موجهة لأسر السجناء لتطويرهم وتأهيلهم لسوق العمل، حيث تم تدريب 14 متدربة في برنامج أساسيات الحاسب الآلي، و12 متدربة في برنامج السكرتارية، و5 متدربات في برنامج صيانة أجهزة الجوال، ليبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية 31 مستفيداً، إضافة إلى توظيف 10 أفراد من أبناء السجناء والمفرج عنهم بالتعاون مع فرع صندوق هدف بنجران .

كما فعّلت برنامج يوم التطوع السعودي والعالمي من خلال الشراكة المجتمعية، حيث عقدت اتفاقية مـع معهـد التميز الكندي العالي للتدريـب واللغات بنجران بمناسبة يـوم التطـوع السعودي العالمي تحت شعار (عطاء وطن) وذلـك بمنـح 5 مقاعد تدريبية مجانية للمتطوعات مع لجنة تراحم نجران , وتفعيل مبادرة العطاء الرقمي في مرحلتها الأولى التي تهدف إلى توزيع أجهزة آيباد على أبناء وبنات المستفيدين واستفاد منها 48 أسرة.

// انتهى //

16:47ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر تقرير / لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم "تراحم" .. برامج ومبادرات متواصلة دعماً للسجناء وأسرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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