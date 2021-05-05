السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يوجِّه بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك



عرعر 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مسؤولي الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة بتشديد الرقابة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثيف الجهود والحضور في أماكن التجمعات، كما وجه سموه بتكليف العدد الكافي من المراقبين والعاملين باللجان المعنية بما يضمن استمرار أعمال الإرشاد والتوعية والرقابة بالشكل المطلوب خلال أيام عيد الفطر المبارك في مدن ومحافظات المنطقة بما يعزز التباعد الاجتماعي ويحد من انتقال عدوى فيروس

وشدَّد سموه على أهمية تطبيق جميع البروتوكولات والتعليمات المعتمدة مع قبل وزارة الصحة بهذا الشأن على جميع المنشآت التجارية والتشديد على ذلك وتطبيق العقوبات لكل مخالف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا سموه أبناء المنطقة للالتزام وعدم التهاون بالاحترازات الفردية بكل التعليمات والإرشادات والبروتوكولات المتعلقة بالتجمعات الاجتماعية -لا سيما في المناسبات- للحفاظ على سلامة الجميع، مشدداً سموه على أهمية المبادرة بأخذ اللقاحات التي وفرتها الدولة -رعاها الله- للجميع من مواطنين ومقيمين في جميع أنحاء المملكة.

// انتهى //

16:34ت م

0141



عرعر 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسوجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مسؤولي الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة بتشديد الرقابة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثيف الجهود والحضور في أماكن التجمعات، كما وجه سموه بتكليف العدد الكافي من المراقبين والعاملين باللجان المعنية بما يضمن استمرار أعمال الإرشاد والتوعية والرقابة بالشكل المطلوب خلال أيام عيد الفطر المبارك في مدن ومحافظات المنطقة بما يعزز التباعد الاجتماعي ويحد من انتقال عدوى فيروس كورونا ١٩.وشدَّد سموه على أهمية تطبيق جميع البروتوكولات والتعليمات المعتمدة مع قبل وزارة الصحة بهذا الشأن على جميع المنشآت التجارية والتشديد على ذلك وتطبيق العقوبات لكل مخالف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.ودعا سموه أبناء المنطقة للالتزام وعدم التهاون بالاحترازات الفردية بكل التعليمات والإرشادات والبروتوكولات المتعلقة بالتجمعات الاجتماعية -لا سيما في المناسبات- للحفاظ على سلامة الجميع، مشدداً سموه على أهمية المبادرة بأخذ اللقاحات التي وفرتها الدولة -رعاها الله- للجميع من مواطنين ومقيمين في جميع أنحاء المملكة.// انتهى //16:34ت م0141

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