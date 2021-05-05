السعودية اليوم / سمو نائب أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة



جيزان 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبدالله الشهري .

وأكد سموه ، أهمية جاهزية واستعداد رجال الدفاع المدني بالمنطقة خلال العيد وموسم هطول الأمطار وجريان السيول والتنسيق مع الجهات المعنية والمتطوعين لتنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية التي تتعرض لها المنطقة وما ينتج عنها من حالات طارئة .

كما شدد على ضرورة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق التام من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال متابعة ومراقبة الأودية والسدود ومراقبة أي تغيير بمجاري الأودية بالمنطقة أو إحداث الضرر بسدود الحماية من السيول.

وجرى خلال اللقاء استعراض التقرير الخاص بالحالات المطرية التي تشهدها منطقة جازان خلال هذه الفترة وكيفية التعامل مع مخاطر الأمطار والسيول، إضافة إلى ما تم تجهيزه من استعدادات خلال فترة العيد والإجازة الصيفية لتطبيق إجراءات السلامة في المناشط والفعاليات التي ستقام في ظل الإجراءات الاحترازية ضد فايروس

16:23ت م

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جيزان 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبدالله الشهري .وأكد سموه ، أهمية جاهزية واستعداد رجال الدفاع المدني بالمنطقة خلال العيد وموسم هطول الأمطار وجريان السيول والتنسيق مع الجهات المعنية والمتطوعين لتنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية التي تتعرض لها المنطقة وما ينتج عنها من حالات طارئة .كما شدد على ضرورة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق التام من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال متابعة ومراقبة الأودية والسدود ومراقبة أي تغيير بمجاري الأودية بالمنطقة أو إحداث الضرر بسدود الحماية من السيول.وجرى خلال اللقاء استعراض التقرير الخاص بالحالات المطرية التي تشهدها منطقة جازان خلال هذه الفترة وكيفية التعامل مع مخاطر الأمطار والسيول، إضافة إلى ما تم تجهيزه من استعدادات خلال فترة العيد والإجازة الصيفية لتطبيق إجراءات السلامة في المناشط والفعاليات التي ستقام في ظل الإجراءات الاحترازية ضد فايروس كورونا . // انتهى //16:23ت م0134

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