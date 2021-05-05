

جنيف 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم اليوم إنشاء المركز العالمي للمعلومات الوبائية بالعاصمة الألمانية برلين، بهدف توسيع وتعزيز قدرات منظمة الصحة العالمية وبلدان العالم في الاستعداد والاستجابة لمخاطر الأوبئة والجوائح .

وأوضح الدكتور ادهانوم أنه سيعمل كمحور عالمي ومنصة تتفاعل مع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين من جميع أنحاء العالم .

وفي فعالية افتراضية قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن برلين هي خير موقع لاستضافة هذا المركز الذي سيُفتتح خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن ألمانيا أرادت أن تدعم منظمة الصحة العالمية على المستوى المؤسسي والمستويات الأخرى باستضافة هذه المنصة، وأن المعلومات الموثوقة التي سيوفرها المركز ستساعد على النهوض بمستوى الاستجابة للفاشيات في المستقبل .

وأشارت إلى وجود عدة معاهد طبية وعلمية حاليا في ألمانيا تشارك في مختلف الأبحاث الطبية بما سيساعد المركز الجديد في مهامه .

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان: إن ألمانيا طالما كانت من البلدان الداعمة لمنظمة الصحة العالمية ، وإن برلين ستموّل المركز بقيمة 30 مليون يورو، إضافة إلى تزويده بميزانية سنوية .

وأشار إلى أن المنظمة لا يمكن أن تكون على درجة من الامتياز، إلا إذا أتاحت لها الدول الأعضاء أدوات الامتياز في عملها .

// انتهى //

16:05ت م

0128





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تعلن إنشاء المركز العالمي للمعلومات الوبائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.