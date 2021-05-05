السعودية | “الصحة” تُسجل 12 وفاة و1016 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) تسجيل 1016 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 422316 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7018 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 900 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 405607 حالات، لافتة إلى أن هناك 9691 حالة نشطة حالياً، من بينها 1346 حالة حرجة.