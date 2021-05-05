شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة والإعلام السوداني يزور المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - زار وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان حمزة بلول اليوم , المسجد النبوي بالمدينة المنورة, وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - , وصاحبيّه - رضوان الله عليهما -.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي المستشار, عددٌ من المسؤولين بالجهات المعنية بالمسجد النبوي .
وكان معالي وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان قد وصل للمدينة المنورة في وقت سابق اليوم، قادماً من مكة المكرمة.