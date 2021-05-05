اخبار السعوديه

وزير الثقافة والإعلام السوداني يزور المسجد النبوي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة والإعلام السوداني يزور المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان حمزة بلول اليوم , المسجد النبوي بالمدينة المنورة, وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - , وصاحبيّه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي المستشار, عددٌ من المسؤولين بالجهات المعنية بالمسجد النبوي .

وكان معالي وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان قد وصل للمدينة المنورة في وقت سابق اليوم، قادماً من مكة المكرمة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا