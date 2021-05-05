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شكرا لقرائتكم الشواطي يحصد البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05
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الشواطي يحصد البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك خالد
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها
حصل الدكتور سلطان بن علي الشواطي على درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة من جامعة الملك خالد ضمن خريجي الدفعة 52.
وتلقى الشواطي التبريكات والتهاني من الأقارب والأصدقاء بمناسبة تخرجه.
“متابعات الخليج 365” تبارك للدكتور سلطان الشواطي وأسرته وتتمنى له التوفيق في حياته المستقبلية.
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