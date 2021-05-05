“متابعات الخليج 365” تبارك للدكتور سلطان الشواطي وأسرته وتتمنى له التوفيق في حياته المستقبلية.

حصل الدكتور سلطان بن علي الشواطي على درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة من جامعة الملك خالد ضمن خريجي الدفعة 52.

الشواطي يحصد البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك خالد

شكرا لقرائتكم الشواطي يحصد البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية