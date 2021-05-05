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الشواطي يحصد البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك خالد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

الشواطي يحصد البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك خالد

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها


حصل الدكتور سلطان بن علي الشواطي على درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة من جامعة الملك خالد ضمن خريجي الدفعة 52.

وتلقى الشواطي التبريكات والتهاني من الأقارب والأصدقاء بمناسبة تخرجه.

متابعات الخليج 365” تبارك للدكتور سلطان الشواطي وأسرته وتتمنى له التوفيق في حياته المستقبلية.

درجة البكالريوس في جراحة الطب

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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