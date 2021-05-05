أفضل دعاء ليلة القدر مكتوب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

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يعتبر أفضل دعاء ليلة القدر هو ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة حيث يجب على المسلم الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتحري هذه الليلة قدر المستطاع وعدم تفويت أية لحظة من العشر الأواخر من رمضان.

دعاء ليلة القدر

ومن بين جملة الأحاديث التي تناولت دعاء ليلة القدر حديث عن عائشة رضي الله عنها، قالت إن رسول الله ﷺ قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري، وعنها رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله ﷺ: إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر متفق عليه.

وعنها كذلك أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره” رواه مسلم.

وعنها رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

اغتنام العشر الأواخر من رمضان

وكان فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي المسلمين قد حث المسلمين على اغتنام فضائل العشر الأواخر من رمضان ولياليها المباركة، وتحري ليلة القدر التي ميزها الله واختصها بعظيم ثوابه، وذكرها في محكم كتابه بأنها خير من ألف شهر.

الحكمة من إخفاء ليلة القدر

وتابع في خطبة الجمعة الماضية من المسجد النبوي: ليلة القدر لا يخرج الشيطان معها، فقد روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ” سـلام هي حتى مطلع الفجر فهي خير كلها، ليس فيها شر إلى مطلع الفجر، والله تبارك وتعالى أخفاها، كما أخفى سائر الأشياء.

واستطرد فضيلته في بيان عظم ليلة القدر وما اختصها الله من ثواب وفضل أنه سبحانه وتعالى أخفى هذه الليلة ليعظم العباد جميع ليالي رمضان، فهي ليلة تروي ظمأ القلوب المتعطشة للعفو والرحمة، المتطلعة إلى المغفرة بعد أن لوثتها الذنوب، وأرهقتها الغفلة، وطمست ضياءها، ليلة القدر ليست كألف شهر بل هي خير من ألف شهر، ليلة الجلال والجمال.



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