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شكرا لقرائتكم 373 حالة إصابة جديدة في الرياض وتسجيل 900 حالة تعافٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
373 حالة إصابة جديدة في الرياض وتسجيل 900 حالة تعافٍ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بعد تسجيل 1016 حالة إصابة جديدة، كما أعلنت تسجيل 900 حالة تعافٍ.
توزيع الحالات الجديدة
وسجلت منطقة الرياض 373 حالة إصابة جديدة، ومكة المكرمة 279، والشرقية 125، المدينة المنورة 52، عسير 44، جازان 31، القصيم 29، تبوك 27، حائل 18، الحدود الشمالية 13، الباحة 13، الجوف 7، نجران 5.
الحالات النشطة والحرجة
يأتي ذلك فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 422316 حالة، وإجمالي حالات التعافي 405607، إجمالي الوفيات 7018 حالة.
كما بلغ عدد الحالات النشطة 9691 حالة، والحالات الحرجة 1346 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.
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