شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأرصاد: سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية والغربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن وجود سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية والغربية.

وأوضح مركز الأرصاد، استمرار تكون سحب منخفضة والمتوسطة وأيضًا التي تدخل إلى سحب رعدية ركامية؛ حيث من المتوقع أن تسقط منها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد.

وأشار إلى أنه بالنسبة لحركة الرياح فإنه يسود الهدوء وتساهم في تلطيف الأجواء كما في منطقة الرياض، فيما تتواجد السحب الركامية على المنطقة الجنوبية الغربية بالباحة وعسير وحتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة في الطائف وتبقى الأجواء صحوة في باقي مدن المملكة.