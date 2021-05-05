شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس ليوم غد الخميس، بأن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأوضح المركز، أنه يستمر تأثير الرياح النشطة قد تثير الاتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية، بينما البحر الأحمر؛ الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.

ويعد ارتفاع الموج نصف المتر الى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما الخليج العربي: الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج : نصف المتر إلى متر ونصف، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.