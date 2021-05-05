شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الحياة الفطرية»: رصدنا مخالفة الصيد الجائر للوعول الجبلية وجاري التحقق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بندر الفالح، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد مخالفة الصيد الجائر للوعول الجبلية بالمقطع المتداول وجاري التحقق مع الجهات المعنية لصدور البيان.

وأوضح بندر الفالح، خلال مداخلة هاتفية له مع "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، أنه سبق للمركز أن أصدر قرارًا بمنع الصيد خلال هذا الموسم، لذلك أي عملية صيد تتم يتم رصدها والتعامل معها وفق ما أقره النظام.

وقال متحدث مركز الحياة الفطرية، أن أي عملية صيد تتم تحتوي على أكثر من مخالفة ومنها إما صيد بدون ترخيص أو صيد خارج المواسم المحددة وحتى نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد مخالفة.