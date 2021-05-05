شكرا لمتابعة خبر عن السفير الياباني يلتقط صورة لـ "الرياض" من مركز الملك عبدالله المالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب السفير الياباني لدى المملكة "فوميو إيواي"، اليوم الأربعاء، عن إعجابه بالرياض حيث نشر صورة لها.

وأكد السفير الياباني على أنه حرص على التقاط صورة للرياض بعد أن شاهد منظر مبدع ورائع لمدينة الرياض من أحد المباني في مركز الملك عبدالله المالي.

وحازت الصورة على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث اقترح عليه أحدهم إلى الاحتفاظ بالصورة ومقارنتها لاحقا في ظل التطور الذي تشهده الرياض.