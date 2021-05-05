شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تحذر من تقديم خدمات الأنشطة البريدية دون ترخيص عقب انتهاء المهلة المحددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة التجارة من تقديم خدمات الأنشطة البريدية دون ترخيص عقب انتهاء المهلة المحددة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتفادي الغرامات المقررة نظامًا.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت عن تقديم الأنشطة المتعلقة بخدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة، ودخولها حيز التنفيذ لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 ربيع الأول 1443هـ الموافق 21 أكتوبر 2021م.

ويأتي ذلك للتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة في هذا القطاع، وذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة في السوق.