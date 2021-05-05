شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طائرة إخلاء طبي تقلع لحضرموت لنقل التوأمين السياميين اليمني للرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أقلعت طائرة إخلاء طبي من الرياض لمحافظة حضرموت اليمنية، لنقل التوأمين السياميين اليمني "يوسف وياسين" إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للنظر في إمكانية فصلهما، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبد الله الربيعة، قال إن خادم الحرمين الشريفين وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما.

وأضاف الربيعة أن هذه المبادرة الكريمة هي استمرار لما تقدمه هذه البلاد في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.