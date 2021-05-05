مُحترف الأهلي جاهز لمواجهة التعاون

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تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، خبراً ساراً قبل مواجهة فريقه أمام التعاون.

وبات محترف الأهلي، الصربي ليوبومير فيجسا، جاهزاً للمشاركة أمام التعاون بعدما أبدى جاهزيته اللياقية والفنية.

واضافت المصادر أن فيجسا أصبح أحد أوراق الروماني لورينت ريجيكامب، ، بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

ويخوض الأهلي مباراته القادمة ضد التعاون، مساء يوم الجمعة القادم ، في مؤجلة الجولة الـ26 من دوري المحترفين.

Source akhbaar24

