عام / وزير الثقافة والإعلام السوداني يزور المسجد النبوي

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المدينة المنورة 23 رمضان 1442هـ الموافق 05 مايو 2021م واس

زار معالي وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان حمزة بلول اليوم , المسجد النبوي بالمدينة المنورة, وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – , وصاحبيّه – رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي المستشار, عددٌ من المسؤولين بالجهات المعنية بالمسجد النبوي .

وكان معالي وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان قد وصل للمدينة المنورة في وقت سابق اليوم، قادماً من مكة المكرمة.

// انتهى //

15:34ت م

0120 Source spa.gov





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