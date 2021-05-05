ثنائي الشباب يواصل التأهيل

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واصل ثنائي نادي الشباب، أحمد شراحيلي وخالد الدبيش، أداء البرنامج التأهيلي المخصص لكل منهما تمهيداً للعودة لتدريبات الفريق. وأدى أحمد شراحيلي برنامجه العلاجي في عيادة النادي، فيما بدأ خالد الدبيش برنامجه التأهيلي برفقة المعد البدني. ويستعد نادي الشباب لمواجهة الهلال، مساء الجمعة المقبل على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. Source akhbaar24





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