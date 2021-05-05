واتساب تتيح إرسال الأموال واستلامها في البرازيل

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أصبحت مدفوعات واتساب A gente sabe que vocês estavam esperando por isso. Pagamentos no WhatsApp começa hoje a ficar disponível pelo 🇧🇷. Para saber mais: https://t.co/O3l4UJOfXl pic.twitter.com/W2VFRuoWfC — WhatsApp (@WhatsApp) May 4, 2021 الآن في البرازيل مرة أخرى، حيث أعادت خدمة الدردشة المملوكة لشركة فيسبوك إطلاق الميزة بعد عام تقريبًا من إطلاقها للمرة الأولى في البلاد.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في مقطع فيديو: إن واتساب أعادت إطلاق خدمات تحويل الأموال بين الأفراد في البرازيل، بعد أن حظرها البنك المركزي قبل عام تقريبًا.

وكانت البرازيل بمثابة المنصة الثانية لإطلاق مدفوعات واتساب بعد طرحها في الهند بعد بضعة أشهر، لكن مصرفها المركزي أجبر الخدمة على تعليق الميزة في شهر يونيو من عام 2020 بعد أيام قليلة من إطلاقها هناك.

ومهد البنك المركزي البرازيلي في شهر مارس الطريق أمام الخدمة للسماح بإرسال الأموال باستخدام شبكتي فيزا وماستركارد، وذلك بعد النظر في ما إذا كانت تفي بجميع القواعد المتعلقة بالمنافسة والكفاءة وخصوصية البيانات.

وجاء ذلك بعد أن قال البنك المركزي: إن مدفوعات واتساب قد تلحق الضرر بنظام المدفوعات الحالي في البرازيل من حيث المنافسة والكفاءة وخصوصية البيانات، مضيفًا أنها فشلت في الحصول على التراخيص المطلوبة.

وحاولت واتساب في البداية تجنب التحول إلى شركة خدمات مالية في البرازيل وسعت إلى الحصول على التراخيص من خلال الاعتماد على التراخيص البنكية الحالية لفيزا وماستركارد، لكنها استسلمت للضغوط التنظيمية.

وطلبت السلطة النقدية أيضًا تسمية عملاقة التكنولوجيا كشركة خدمات مالية في البرازيل، مما دفع فيسبوك إلى إنشاء وحدة جديدة تسمى Facebook Pagamentos do Brasil، التي تخضع الآن للتنظيم من البنك المركزي.

وبالرغم من إعادة إطلاق الميزة في البرازيل، فلن تكون متاحة للجميع منذ البداية.

ويمكن لعدد محدود من المستخدمين الوصول إليها في البداية، ولديهم القدرة على دعوة أشخاص آخرين لاستخدام الميزة.

ويمكن لمستخدمي واتساب البالغ عددهم 120 مليونًا في البرازيل إرسال ما يصل إلى 5000 ريال برازيلي (918 دولار) شهريًا لبعضهم بعضًا مجانًا.

وعلاوة على ذلك، فإن المعاملة الواحدة لها حد 1000 ريال برازيلي (184 دولار)، ولا يمكن للمستخدمين معالجة أكثر من 20 عملية تحويل في اليوم.

ويمكن لواتساب معالجة التحويلات من نظير إلى نظير في الوقت الحالي فقط، لكنها قدمت في الأصل الميزة لمساعدة التجار الصغار.

وتستخدم الشركات المحلية في البرازيل والهند تطبيق الدردشة كحضور أساسي لها عبر الإنترنت، وكان من المفترض أن تساعدهم ميزة الدفع على قبول المدفوعات الرقمية بسهولة.

ولا تزال فيسبوك تجري محادثات مع البنك المركزي بشأن مدفوعات التجار، وبحسب ما ورد تتوقع الشركة إطلاق الميزة في وقت ما هذا العام، مما يضيف خطًا جديدًا من الإيرادات لواتساب.

وبلغ إجمالي مدفوعات البطاقات في العام الماضي في البرازيل 2 تريليون ريال (368.12 مليار دولار)، بزيادة 8.2 في المئة عن عام 2019.

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