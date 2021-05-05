اشتراطات السكن الجماعي.. أمانة مكة تنبه لتفادي تطبيق الغرامات

أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة عن اشتراطات السكن الجماعي للأفراد والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في مساكن العمال، مؤكدة متابعة تطبيق الاشتراطات وإصدار المخالفات بحق المخالفين.

ولفتت الإدارة العامة للمنشآت التجارية إلى أبرز اشتراطات السكن الجماعي للأفراد والتي من ضمنها؛ الفحص الدوري لحرارة الأفراد بواسطة ميزان الحرارة الليزري، وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم في جميع مرافق السكن، وتوفير الكمامات والقفازات الوقائية الصحية ذات الاستخدام الواحد، وفتح وإغلاق أبواب دخول السكن الخارجي بشكل أوتوماتيكي، وتوفير غرف عزل منفصلة للحالات الطارئة والقادمة من الخارج، وعمل صنابير المياه والمغاسل بتقنية الاستشعار، وجدولة تطهير الدورات، وتركيب أجهزة تعقيم داخل باصات العمال، والتعاقد مع شركة متخصصة للنظافة وجمع النفايات داخل السكن، والتعاقد مع شركة متخصصة لمكافحة آفات الصحة.

وأكّدت أمانة العاصمة المقدسة أنه يمكن استقبال البلاغات على المساكن المخالفة من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (940) أو على تطبيق بلدي 940 على الأجهزة الذكية.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل 999 إصابة جديدة، و14 حالة وفاة بالإضافة إلى تسجيل 1005 حالات تعافٍ، مشددة على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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