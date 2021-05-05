«دوريات مكة» تضبط لص البحيرات في زمن قياس بعد واقعة مخطط النخيل

تمكنت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبط لص في زمن قياسي، عقب قيامه بسرقة أدوات كهربائية من عمارة قيد الإنشاء والتعمير بمخطط النخيل بحي البحيرات شمال مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة العمليات الأمنية المشتركة بمنطقة مكة المكرمة 911 بلاغًا من مواطن «نتحفظ بهويته» يؤكد تعرض عمارته بمخطط النخيل بحي البحيرات لسرقة، والمسروقات أدوات كهربائية ومواد بناء تقدر قيمتها بأكثر من 7 آلاف ريال.

وفور تلقي البلاغ ومباشرته من قبل الفرق الميدانية بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، تمكن رجال الأمن المباشرين للحالة، وفي زمن قياسي من ضبط اللص ومركبته نوع «ميكروباص» وبحوزته المسروقات، وأقر بالسرقة وتم تسليمه لمركز شرطة التنعيم.

ولا يزال موقف على ذمه التحقيق ورفع بصماته لمعرفه سوابقه وعدد السرقات المسجلة ضده، وتولى مركز شرطة التنعيم والنيابة العامة ملف القضية بحكم الاختصاص.

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