وزارة الموارد البشرية: لا يوجد وقت محدد لصرف «المساعدة المقطوعة»

جدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بإمكانية متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «محتاجين المقطوعة، علينا التزامات كسرت ظهورنا متى بتنزل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة ، لابد من الانتظار الصرف آلي، ولا يوجد وقت محدد للصرف».

وأضاف: «يمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا».

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