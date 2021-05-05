وزارة الموارد البشرية: لا يوجد وقت محدد لصرف «المساعدة المقطوعة»

الرياض - محمد عبدالله - جدد التذكير بإمكانية متابعة حالة الطلب..
جدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بإمكانية متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «محتاجين المقطوعة، علينا التزامات كسرت ظهورنا متى بتنزل؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة ، لابد من الانتظار الصرف آلي، ولا يوجد وقت محدد للصرف».
وأضاف: «يمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا».
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