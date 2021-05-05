بالصور.. المرور يضبط مركبات وملاك خيل بعد مسيرة لأصحابها بتبوك

الرياض - محمد عبدالله - تمت إحالتهم للهيئة المرورية..
تمكن مرور منقطة تبوك من ضبط عدد من المركبات وملاك الخيل قام أصحابها بالتجمع وعمل مسيرة.
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «مرور منطقة تبوك يضبط عددًا من المركبات وملاك الخيل قام أصحابها بالتجمع وعمل مسيرة، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».
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