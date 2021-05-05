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بالصور.. المرور يضبط مركبات وملاك خيل بعد مسيرة لأصحابها بتبوك

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الرياض - محمد عبدالله - تمت إحالتهم للهيئة المرورية..

تمكن مرور منقطة تبوك من ضبط عدد من المركبات وملاك الخيل قام أصحابها بالتجمع وعمل مسيرة.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «مرور منطقة تبوك يضبط عددًا من المركبات وملاك الخيل قام أصحابها بالتجمع وعمل مسيرة، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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