سفارة السعودية بجاكرتا: إندونيسيا تحدد 4 شروط لدخول أراضيها

أوضحت سفارة المملكة في إندونيسيا أنّ أنظمة إدارة الجوازات والهجرة الإندونيسية تتطلب وجود تأشيرة مسبقة الدخول أراضيها، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عن طريق سفارة إندونيسيا في الرياض أو القنصلية العامة في جدة، مشيرة إلى أن هناك 4 شروط لدخول الأجانب إلى أراضيها بينها تطبيق حجر صحي إلزامي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة من السلطات الإندونيسية.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأن أنظمة إدارة الجوازات والهجرة الإندونيسية تتطلب وجود تأشيرة مسبقة الدخول أراضيها، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عن طريق سفارة إندونيسيا في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وأضافت أنه في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا والبروتوكولات الصحية المتبعة عالميًا لمواجهة تفشي انتشار الوباء فقد أقرت السلطات الإندونيسية الإجراءات التالية لدخول الأجانب إلى أراضيها:

1- الحصول على تأشيرة دخول للبلاد.

2- تطبيق حجر صحي إلزامي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة من السلطات الإندونيسية.

3- عمل فحص كورونا مرتين على الأقل خلال فترة الحجر الصحي.

4 - يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية المترتبة على ما ورد أعلاه.

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