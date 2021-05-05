بالفيديو.. خبير أرصاد يتوقع رؤية سهلة لهلال شوال.. وأول أيام العيد فلكيًا

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري أن تكون رؤية هلال شوال سهلة في مواقع الرصد، مشيرًا إلى أنّه سيمكث بعد غروب شمس الأربعاء نحو ٣٥ دقيقة، وبذلك يكون الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية.

وأعاد الصخري تغريدته التي أورد فيها نقاطًا فلكية حول هلال شوال وعيد الفطر عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «يغرب جرم القمر قبل الشمس مغرب الثلاثاء ٢٩ رمضان/١١ مايو وعليه سيتم رمضان ٣٠ يومًا بإذن الله".

وأضاف أن "عيد الفطر سيكون بإذن الله الخميس الموافق ١٣ مايو٢٠٢١، مشيرًا إلى أن «هلال شوال سيمكث بعد غروب شمس الأربعاء نحو ٣٥ دقيقة ورؤيته سهلة في مواقع الرصد بإذن الله».

من جانبه، أفاد خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أيضًا، أن الحسابات الفلكية تقول إن شهر رمضان لهذا العام سيكون كاملاً والخميس 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا تؤكد أو تنفي حسب ما يردها حول ترائي الهلال.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «الحسابات الفلكية تقول إن شهر رمضان لهذا العام سيكون كاملًا والخميس 1442/10/1هـ 13 مايو أول أيام عيد الفطر والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي حسب ما يردها حول ترائي الهلال».

نقاط فلكية حول #هلال_شوال و #عيد_الفطر

◀️يغرب جرم القمر قبل الشمس مغرب الثلاثاء ٢٩ رمضان /١١ مايو وعليه سيتم #رمضان ٣٠ يوما بإذن الله.

◀️عيدالفطر سيكون بإذن الله الخميس الموافق ١٣ مايو٢٠٢١.

◀️يمكث هلال شوال بعد غروب شمس الأربعاء حوالي ٣٥دقيقة ورؤيته سهلة في مواقع الرصد بإذن الله. pic.twitter.com/Stbgn4ddiH — أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري (@Shabib1) May 2, 2021

اقرأ أيضًا:

«الحصيني»: رمضان سيكون كاملًا وعيد الفطر 13 مايو وفقًا للحسابات الفلكية