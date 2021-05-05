شرطة مكة تضبط يمنيين تخصصا في سرقة عملاء مصارف من كبار السن

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مُقيمَين من الجنسية اليمنية مُخالفَين لنظام الإقامة، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عديدًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء بأنّ المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مُقيمَين من الجنسية اليمنية مُخالفَين لنظام الإقامة، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عديدًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت الجرائم في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن بعدد من أحياء محافظة جدة أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها، ومن ثم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها، حيث بلغت الأموال التي استوليا عليها 49 ألف ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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