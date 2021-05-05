بالأسماء والصور.. وزير الداخلية يوجِّه بمنح نوط الحج لـ11 منسوبًا بـ«أم القرى»

وجَّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بمنح نوط الحج لـ11 منسوبًا من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وكذلك الطلاب بجامعة أم القرى، نظير إسهاماتهم الفاعلة ضمن الفريق التنسيقيِّ للجهود التطوعيَّة خلال موسم حج 1441هـ الاستثنائيِّ؛ لتحسين خطة الحج العامة وتفعيلها؛ بإشراف من المديرية العامة للدفاع المدني.

وتوَّج رئيس جامعة أم القرى أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، المنسوبين الذين حازوا شرف نوط الحج لموسم عام 1441هـ، خلال استقباله لهم اليوم بمكتبه، بحضور وكيل الجامعة للابتكار وريادة الأعمال د. علي بن محمد الشاعري، ومسؤولي الجهات الجامعية ذات العلاقة.

وثمَّن رئيس الجامعة الدعم والعناية اللذين تقدِّمهما القيادة الرشيدة -أيَّدها الله- للعملية التعليمية وبيئتها البحثية والإدارية بالجامعة؛ مما مكَّنها من تأهيل كوادر وطنية ذات تأهيل عالٍ سخَّروا ما تميَّزوا به من علوم ومعارف في خدمة منظومة الحج والعمرة، كما ثمَّن حرص وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود على منحه نوط الحج لعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب؛ تقديرًا لهذه الجامعة ومكانتها العلمية وما تقدِّمه من دراسات بحثية في خدمة الحج والعمرة.

وأكَّد أن الجامعة تعمل على مواكبة مستهدفات رؤية 2030؛ خصوصًا ما يتعلَّق بجانب الأعمال التطوعية نظير ما تتميز به من مكانتها الجغرافية من قربٍ للمشاعر المقدسة والمسجد الحرام، إضافة إلى تنوُّع التخصصات الجامعية، والمهارات التي يتميز بها أعضاء هيئة تدريسها وطلبتها، مشيدًا بجهود المتطوِّعين الذين حازوا شرف هذا التكريم.

بدروه أوضح د. علي الشاعري أن نوط الحج يأتي تكريمًا وتتويجًا من وزارة الداخلية للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس المتطوِّعين في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أنه سبق وأن منحت وزارة الداخلية طلبة الجامعة ومنسوبيها هذا التكريم؛ حيث بلغ عدد الذين حظوا بشرف هذا التكريم حتى الآن ما يربو على 500 طالبٍ ومنسوبٍ؛ حيث قدَّموا خدماتهم الميدانية في المجالات البحثية والعلمية والطبية، وكذلك خدمات الإرشاد والتوجيه لعشائر الجوالة والكشافة.

من جانبها قالت المشرفة العامة على إدارة العمل التطوعيِّ والمسؤولية المجتمعيَّة بالجامعة د. سمية شرف أن الأنواط التي منحت عن حج 1441هـ، تأتي نظير المشاركة البحثية والعلمية من قبل المتطوِّعين من الجامعة؛ بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني في خضم ظرف جائحة كورونا الاستثنائيِّ، وتقديرًا للجهود المميزة التي قام بها المتطوِّعون في كلية الطب ومعهد خادم الحرمين الشريفين وعمادة البحث العلمي، التي كان لها أثر ملموس على الخطة العامة لموسم الحج الاستثنائيِّ.

قائمة المكرمين بنوط الحج عام 1441هـ :

د. سمية بنت عزت شرف.

د. عاصم بن محمد الشنبري.

د. مازن بن إبراهيم الشمراني.

د. فيصل بن عوض بارويس.

د. هبة بنت محمد عدلي.

د. رويدا بنت علي بكري.

أ. هشام بن محمد الأفغاني.

أ. مارية بنت سعيد يماني.

أ. هوازن بنت محمد المجنوني.

أ. نسيم بنت محمد الشريف.

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