أمير الجوف يشيد بـ«المراقبين الصحيين»: يتصدرون الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا

أشاد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بجهود المراقبين الصحيين التابعين لأمانة المنطقة وبلدياتها من خلال الأعمال الميدانية لمتابعة جودة الأغذية والالتزام بالاشتراطات في الأسواق والمنشآت التجارية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب اطلاعه على ما حققه عدد من المراقبين الصحيين في أمانة الجوف والبلديات التابعة لها من مؤشرات أداء متميزة وتصدرهم على مستوى المملكة وفق إحصائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأشار أمير الجوف إلى أن المراقب الصحي جندي مجهول في الصفوف الأمامية لمعركة الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أن تفاني المراقب الصحي في عمله، وارتفاع مؤشرات الأداء، ينعكس بصورة إيجابية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وحث الأمير جميع منسوبي الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة على مضاعفة الجهود والتفاني في العمل لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 999 إصابة جديدة، و14 حالة وفاة بالإضافة إلى تسجيل 1005 حالات تعافٍ، مشددة على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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