السعودية اليوم / 363723 مستفيداً من خدمات مراكز تأكد في القصيم



بريدة 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

قدّمت مراكز (تأكد) في القصيم خدماتها لعدد 363723 مستفيدا ، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

تجدر الإشارة إلى أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه قد حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (

كما أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

// انتهى //

15:24ت م

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بريدة 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسقدّمت مراكز (تأكد) في القصيم خدماتها لعدد 363723 مستفيدا ، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .تجدر الإشارة إلى أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه قد حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) .كما أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //15:24ت م0116

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