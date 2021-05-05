السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتغلق 17 منشأة مخالفة بالمنطقة



الدمام 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1781 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 93 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت التجارية والأسواق المركزية وإغلاق المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ "

ودعت الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والمخالفات البلدية، بالتواصل مع مركز البلاغات (940) لمعالجتها.

//انتهى//

15:24ت م

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الدمام 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1781 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 93 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت التجارية والأسواق المركزية وإغلاق المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ " كورونا المستجد" وذلك تحقيقاً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين.ودعت الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والمخالفات البلدية، بالتواصل مع مركز البلاغات (940) لمعالجتها.//انتهى//15:24ت م0115

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