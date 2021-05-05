

مكة المكرمة 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من البرامج والمبادرات، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في رحاب بيت الله الحرام .

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، أن الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف تقدم العديد من البرامج النوعية الإثرائية من خلال المشاركة في إجابة المسائل الشرعية بالمسجد الحرام، والتي يشارك بها عدد من أصحاب الفضيلة مدرسي المعهد, وبث العديد من الرسائل التوعوية عبر المقاطع المرئية والتي تنشر فضائل هذا الشهر المبارك خاصةً العشر الأواخر منه عبر برنامج قبسٌ من معهد الحرم, كما تقدم العديد من البرامج والمسابقات النوعية للطلاب .

وأشار إلى أنه في جانب الإدارة العامة لكلية الحرم المكي الشريف، تم تقديم مشاركات متنوعة, من خلال أصحاب الفضيلة المدرسين بالكلية في الإشراف على الأعمال التطوعية الميدانية بالتعاون مع الإدارة المختصة بذلك، وذلك بمشاركة طلاب المعهد وطلاب الكلية في جوانب العمل التطوعي المختلف والذي شمل عدداً كبيراً من الطلاب خدمةً لقاصدي المسجد الحرام, كذلك بث الرسائل التوعوية العلمية المقروءة والمسموعة خلال هذا الشهر المبارك .

وفيما يخص الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام تم تقديم العديد من البرامج عبر تعزيز جوانب الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال وقيم التسامح وثقافة الحوار من خلال المحاضرات والدروس العلمية الفكرية والنتاج العلمي عبر الإصدارات المتنوعة, ونشرات التوعية الفكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالرئاسة العامة, والجولات الميدانية المساندة مع الإدارات العاملة في الميدان والجهات المشاركة خدمةً لقاصدي بيت الله الحرام, كما قدمت العديد من اللقاءات والمجالس الرمضانية والجلسات الحوارية والمشاركة في تقديم عدد من الدورات التدريبة .

// انتهى //

15:18ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / برامج نوعية وإثرائية تقدمها رئاسة شؤون الحرمين لقاصدي بيت الله الحرام في العشر الأواخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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