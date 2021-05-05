السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل القائم بأعمال دولة قطر



الدمام 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم , القائم بأعمال دولة قطر لدى المملكة بالإنابة حسن بن منصور الخاطر.

ورحب به سموه خلال زيارته للمنطقة الشرقية، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يربط الشعبين من روابط وثيقة.

من جهته نوه الخاطر بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات وروابط تاريخية.

// انتهى //

15:13ت م

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