السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل القائم بأعمال دولة قطر



الدمام 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، القائم بأعمال دولة قطر لدى المملكة بالإنابة حسن بن منصور الخاطر.

ونوه سموه، بالعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وسعي البلدين نحو تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة في البلدين لتسهيل عبور المواطنين والمقيمين بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن جميع مواطني

من جهته أكد الخاطر، عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.

// انتهى//

15:10ت م

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الدمام 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، القائم بأعمال دولة قطر لدى المملكة بالإنابة حسن بن منصور الخاطر.ونوه سموه، بالعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وسعي البلدين نحو تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة في البلدين لتسهيل عبور المواطنين والمقيمين بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي يحظون بالعناية والاهتمام عند قدومهم عبر المنافذ في المنطقة الشرقية.من جهته أكد الخاطر، عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.// انتهى//15:10ت م0110

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