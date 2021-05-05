السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يدشن فعاليات اليوم العربي لليتيم



نجران 23 رمضان 1442هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالدعم الذي تحظى به الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام من القيادة الرشيدة .

جاء ذلك خلال تدشين سموه في مكتبه اليوم، فعاليات اليوم العربي لليتيم، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي، وعضوي الجمعية علي بن حمد الحمرور وسعيد القحطاني وعدد من أبناء الجمعية .

واطّلع سموه على التقرير السنوي للجمعية عن العام المنصرم تضمن آلية العمل الإلكترونية ومشاريع الجمعية والشراكات المجتمعية والمشاركات الخارجية وأعمال القسم النسائي.

كما شاهد سموه عرضاً مرئياً عن البرامج التي نفذتها الجمعية - عن بعد – وبرنامج فرحة وكسوة العيد والندوات التثقيفية.

//انتهى//

14:52ت م

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