السعودية اليوم / وزير الري المصري : إجراءات إثيوبيا الأحادية تزيد من التحديات المائية لمصر



القاهرة 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً، حيث تعاني من نقص يصل إلى 90% من موارد المياه، ما دفعها حاليًا لإعادة استخدام 42% من مواردها.

وأوضح عبد العاطي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لملتقى حوار المناخ الافتراضي، والذي ينظمه ائتلاف العمل من أجل التكيف، بمشاركة عدد من وزراء المياه وممثلي منظمات غير حكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول، أن 97% من موارد المياه المتجددة لمصر تأتى من خارج الحدود، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي والخاصة بسد النهضة تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه.

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14:14ت م

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