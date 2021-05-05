السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الأخير في بوركينا فاسو



جدة 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدّة الهجوم الشنيع الذي شنَّه مسلحون على قرية كودييل شمال بوركينا فاسو وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وأكدت دعم المنظمة لبوركينا فاسو حكومةً وشعباً، ومساندتها لجهودها في محاربة الإرهاب في البلاد.

وقدمت تعازيها الخالصة لأسر وذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، مجددةً تضامنها مع الحكومة والشعب البوركيني، راجيةً الشفاء العاجل للجرحى.

وُجدِّدت الأمانة العامة للمنظمة استنكارها الشديد لهذه الجريمة، مؤكدةً موقف المنظمة المبدئي المناهض لجميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف.

// انتهى //

13:44ت م

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