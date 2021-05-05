شكرا لقرائتكم خبر عن رضا مستفيدي الشرقية ينتهي من تقرير خدمات "المياه" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الأمير فهد بن عبدالله : سبعة محاور اشتملت على 54 سؤال في الاستبيان

أوضح رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، عن استخلاص المشروع مؤخراً لنتائج سبعة محاور رئيسية تضمنتها استبانتا قياس رضا المستفيدين من خدمات (المياه وشبكة الصرف الصحي بمدن ومحافظات المنطقة) والتي جاءت إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع (حفظهم الله) وذلك في إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها المشروع ضمن خطته لهذا العام كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري لتلك الجهات.

جاء ذلك تزامناً مع تسلم رئيس اللجنة العليا للمشروع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله، يوم أمس بمكتبه بمقر ديوان الإمارة (١٢) تقريراً مفصلاً بمستوى الخدمات التي تقدمها "المياه والصرف الصحي" بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية من قبل المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، وبحضور عضو فريق الدعم الاستشاري للمشروع خميس مطران، وذلك بعد أن انتهى فريق الدعم الاستشاري سلسلة مراحل تحليل وإعداد ومراجعة تلك التقارير.

وأضاف سموه: اشتملت استبانتا قياس رضا المستفيدين في طياتهما على 54 سؤال بعد أن رصد خلالها عشرين باحثاً ممثلين لإمارة المنطقة الشرقية ومحافظاتها في المسح الميداني الذي استمر على مدى شهرين أراء أكثر من أربعة ألاف مستفيد ومستفيدة بإجراء المقابلات الميدانية وجهاً لوجه باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات الياً عبر أجهزة لوحية (أيباد) في ظرف لا يتجاوز أكثر من خمسة دقائق مع كل مستفيد مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تمثلتا بدايةً في قياس: محور بيئة العمل، إضافة لمحور الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، كذلك محور العناية بالمستفيدين والتواصل معهم، إضافة لمحور جودة الخدمة، وصولاً لمحور الفواتير والغرامات، فضلاً عن محور الإجراءات والوقت المستغرق للحصول على الخدمة، كذلك محور العناية بالمستفيدين والتواصل معهم.

فرص التحسين ونقاط القوة

كما أشار رئيس اللجنة العليا للمشروع سمو الأمير فهد بن عبدالله، إلى جملة من التوصيات الخاصة بفرص التحسين ونقاط القوة التي تم رصدها حسب رأي المستفيدين المباشر وغير المباشرة والتي نسعى لتعزيزها ومنها: الوقوف على جودة المياه، التعامل مع الشكاوى بسرعة، إجراءات تقديم الاعتراضات، معالجة طفوحات الصرف الصحي، قيمة غرامات سوء استخدام المياه، توفير مواقف سيارات للمستفيدين، تطبيق معايير الصحة والسلامة داخل المبنى، مناسبة البيئة الداخلية من إضاءة وتهوية ووضوح اللوحات الارشادية ، تقليص وقت الانتظار، تفعيل رسائل التوعية والترشيد، توفير شبكة الصرف الصحي في الحي، إجراءات تحديث بيانات المشتركين، إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، سهولة وصول المستفيد للمسئول عند الحاجة، وجود مكتب استقبال لخدمة المستفيدين، الإلمام بإجراءات انهاء المعاملات، توفر شبكات المياه بالحي، إصدار الفواتير في وقت ثابت، كمية المياه مناسبة وكافية.

وفي الختام تقدم رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالمنطقة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، بـ أسم سموه ونيابة عن جميع الأخوة الزملاء أعضاء اللجنة العليا، وأعضاء الفرق التنفيذية للمشروع بالشكر الوافر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان (حفظهم الله)، على دعمهما الكبير، ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع مما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح، لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله، والشكر موصول لجميع المسؤولين بالقطاعات الحكومية المستهدفين بالمشروع ولمنسوبيهم على تعاونهم وجهودهم المبذولة لإنجاح أهداف المشروع وفقاً لما خطط له.