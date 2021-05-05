شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف الرحمن : قيادة المملكة تبذل كل الجهود لخدمة الحرمين وقاصديهما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد ضيوف الرحمن بالدعم الذي يلقاه الحرمبن الشريفبن وضيوف الرحمن من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وبتنوع الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمسجد الحرام وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية.

وأبدى المعتمر أحمد محمود شريف من جمهورية مصر العربية إعجابه بالخدمات المقدمة والتسهيلات، ورفع شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، لما لقيه من رعاية اهتمام منذ بدأ العمرة حتى إتمامها وقال: إن هذه أول عمرة له منذ بداية جائحة كورونا، وتفاجأ بما لقيه من خدمات جليلة تعكس اهتمام قيادة هذه البلاد المباركة، مشيداً بالخدمات التي تقدمها إدارة الأبواب وحسن تعامل منسوبيها.

وتحدث المواطن عمر سراج عياد فقال: إن الدولة –رعاها الله- بذلت كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ولقد رأيت تنظيما مبهرا يرفع الرأس، فجزاهم الله خير الجزاء حيث سخروا كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، وشكراً لحكومتنا الرشيدة، والشكر موصول لكم أنتم في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على هذا التنظيم الأكثر من رائع وهذه الخدمات المميزة التي تعكس اهتمام ولاة أمرنا –حفظهم الله-.

وأبدى عادل محمد أشرف من جمهورية باكستان الإسلامية إعجابه بالتقنيات الحديثة التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، والتي سهلت على المعتمر عملية حجزه لأداء مناسك العمرة، وكذلك أداء مناسك الصلاة، وكما أشاد بالدعم الكبير الذي يلقاه الحرمين الشريفين وروادهما من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهم الله-، ومثمناً الدور الريادي الذي حظيت به المملكة حكومةً وشعباً في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.