شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد عمق العلاقات بين المملكة وقطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) القائم بأعمال دولة قطر لدى المملكة بالإنابة حسن بن منصور الخاطر.

ورحب سموه بسعادة القائم بالأعمال أثناء زيارته للمنطقة الشرقية، وأشار لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يربط الشعبين من روابط وثيقة.

من جهته قدم الخاطر شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، وأشاد بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.