شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. زيارات ميدانية لأهالي الشرقية لطرح ملاحظاتهم على المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التعرف على النواقص التي قد تؤثر في الإستفادة القصوى من المشاريع

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمشاركة مجموعة من أفراد المجتمع وأهالي الأحياء وذوي الخبرات، بهدف القيام بزيارة أعمال المشاريع الميدانية، التي تنفذها الأمانة خلال فترة ما قبل التسليم النهائي لإبداء الملاحظات حول النواقص التي قد تؤثر في الإستفادة القصوى من المشاريع وفق متطلبات المستفيدين من الأهالي.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أن هذه التعليمات بمشاركة بعض أفراد المجتمع التي وجه بها معالي الأمين ستكون مهمتها القيام بزيارات ميدانية على المشاريع التي يتم تنفيذها قبل التسليم النهائي، للتأكد من موائمتها لاحتياجات الأهالي ومتطلباتهم، ومعالجة الملاحظات والنواقص وفق رؤية مجتمعية، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو رفع الشراكة المجتمعية بين الأمانة وأفراد المجتمع ومشاركتهم الرأي والأخذ بمقترحاتهم وآرائهم لتعزيز التكامل المشترك.

وقال إن هذا التوجيه يأتي كجزء من تحقيق الشراكة المجتمعية ويعزز ثقة الأمانة بمستوى أعمالها من خلال إشراك أفراد المجتمع مع كافة المستفيدين في المنطقة، والتي ستقدم هذه المشاريع خدمة لهم بعد انتهائها مستقبلا.

وأضاف أن الفكرة تهدف بأن تتم الزيارات على المشاريع قبل مرحلة التسليم النهائي بطريقة إدارية كجزء من الشراكة المجتمعية والمساهمة في تطوير البنية التحتية وخاصة مشاريع الأرصفة والطرق والإنارة والحدائق وغيرها من الخدمات العامة.

وأكد على أن فكرة تكوين اللجنة المشاركة تأتي لرفع مستوى جودة المشاريع من خلال اشراك المواطنين وأصحاب الخبرات وجعلهم عناصر فعالة لتحقيق الأهداف المنشودة من إنجاز المشروع وفق الخطط المحددة للتنفيذ والإنجاز مع أهمية الالتزام بالجودة الإنشائية بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية للمشاريع كافة، تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم على حد سواء وتلبية احتياجاتهم، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية في جميع مشاريعها.

وشدد الصفيان على أن الأمانة تعمل على بذل المزيد من الجهود وطرح الأفكار والمقترحات الجديدة وتبني المشاريع الخدمية المجتمعية التي تدعم الفئات المستفيدة وتعزز الشراكة المجتمعية مع جميع فئات المجتمع نظرا لأهميته في القطاع البلدي والذي يقدم مئات الخدمات للمواطن والمقيم بهدف تهيئة البنية التحتية وتحقيق جودة الحياة والارتقاء بكافة الخدمات البلدية.