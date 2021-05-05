شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بالعلاقات التي تربط بين المملكة وقطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - جميع مواطني مجلس التعاون يحضون بالعناية عند قدومهم عبر منافذ الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) القائم بأعمال دولة قطر لدى المملكة بالإنابة حسن بن منصور الخاطر.

ونوه سموه بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين ، وسعي البلدين نحو تعزيزها وتطويرها، كما تطرق سموه إلى التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة في البلدين لتسهيل عبور المواطنين والمقيمين بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية ، مؤكداً سموه بأن جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي يحضون بالعناية والاهتمام عند قدومهم عبر المنافذ في المنطقة الشرقية.

من جهته قدم حسن الخاطر شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية مؤكداً على العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.