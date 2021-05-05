شكرا لقرائتكم خبر عن "التسوق فجرا" يخفف الازدحام في مجمعات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحرص مواطنون على التسوق بعد صلاة الفجر، حيث يخف الضغط على المجمعات، ويساعد في الحد من الازدحام المروري طوال اليوم. كما يتميز هذا التوقيت من حيث الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة التباعد الآمن وعدم التكدس.

وأوضح المواطن علي حسن أن التسوق في وقت الصباح من بعد صلاة الفجر هو من أفضل الأوقات، حيث لا يكون هناك ازدحام ويكون غرض القادم لأي مجمع هو شراء احتياجاته بعيدا عن مرتادي المطاعم والكافيهات في فترة المساء، مؤكدا أن تلك الفترة المثالية من جميع النواحي بعيدا عن أي تكدس من قبل القادمين للتسوق.

شوارع هادئة

وقال المواطن محمد اليامي إنه على مَنْ يرغب بالتسوق بهدوء بدون أن يكون متسرعا في الاختيار يفضل أن يأتي بعد صلاة الفجر، لعدم وجود ازدحامات، كما أن هذا التوقيت مميز من حيث الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة التباعد الآمن وعدم التكدس، كما تكون الشوارع والطرقات هادئة وليست بها حركة كبيرة مما يسهل الوصول والعودة بأسرع وقت، لافتا إلى وجود ارتفاع في الأسعار قبل العيد بشكل مبالغ فيه.

تخفيف الضغط

وأضاف المواطن عبدالله اليامي، إن التسوق بعد صلاة الفجر من الأوقات المناسبة للجميع، متمنيا أن يستمر هذا الأمر ولا يقتصر على مواسم الأعياد فقط. لافتا إلى وجود إقبال من جميع الأطياف للتسوق في ذلك التوقيت، مما يخفف الضغط على المراكز التجارية في فترة العصر أو المساء حيث يكون التزاحم بشكل مبالغ فيه. كما يساهم في تخفيف التزاحم المروري في فترة المساء.

التزام احترازي

وبيَّن المواطن بندر السلمي أن التسوق سلس لأبعد الحدود، حيث لا يوجد ازدحام أو تكدس، أو الانتظار لفترات طويلة أمام بعض المحلات بسبب تطبيق البروتوكول الصحي من حيث دخول عدد معين لكل محل. لافتا إلى أنه في حال ازداد التسوق فجرا سيؤثر بشكل إيجابي على فتره التسوق مساء من حيث تقليل التزاحم وعدم تعطل الحركة المرورية.

تجنب التكدسات

ولفت المواطن عبدالله البقمي إلى أن وعي المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ساهم في الإقبال على التسوق فجرا، بهدف الابتعاد عن الازدحام في فترات المساء تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد. مناشدا الجهات المسؤولة بفتح المجمعات طوال العام بعد صلاة الفجر، وألا يكون الأمر مقتصرا على المناسبات والأعياد.