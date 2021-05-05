ضبط مركبات ومُلاك خيل نظموا مسيرة مخالفة في تبوك

وقال المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه ستتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقاً لنظام المرور.

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء، ضبط عدد من أصحاب المركبات وملاك الخيل قاموا بالتجمع وعمل مسيرة مخالفة بمنطقة تبوك.

محمد يوسف

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