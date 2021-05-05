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شكرا لقرائتكم ضبط مركبات ومُلاك خيل نظموا مسيرة مخالفة في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05
ضبط مركبات ومُلاك خيل نظموا مسيرة مخالفة في تبوك
متابعات الخليج 365 - تبوك
أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء، ضبط عدد من أصحاب المركبات وملاك الخيل قاموا بالتجمع وعمل مسيرة مخالفة بمنطقة تبوك.
إحالتهم للهيئة المرورية
وقال المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه ستتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقاً لنظام المرور.
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