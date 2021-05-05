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ضبط مركبات ومُلاك خيل نظموا مسيرة مخالفة في تبوك

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

ضبط مركبات ومُلاك خيل نظموا مسيرة مخالفة في تبوك

متابعات الخليج 365 - تبوك

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء، ضبط عدد من أصحاب المركبات وملاك الخيل قاموا بالتجمع وعمل مسيرة مخالفة بمنطقة تبوك.

إحالتهم للهيئة المرورية

وقال المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه ستتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقاً لنظام المرور.

 

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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