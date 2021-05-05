كيفية الاشتراك في مسابقة” المتنافسون” عبر إذاعة القرآن الكريم

مسابقة المتنافسون الإذاعية التي تعلن عنها إذاعة القرآن الكريم بالاشتراك مع مؤسسة أوقاف الراجحي التي يشرف عليها الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، من المسابقات الكبيرة التي تعمل على التفقه في القرآن والسنة النبوية وتأتي كل عام في رمضان لتؤكد على أهمية المسابقات الهادفة التي يبحث عنها الكثيرين، وهذا هو الموسم الخامس للمسابقة التي يزيد فيها عدد المشتركين والمتفاعلين، سوف نتعرف على طريقة الاشتراك في مسابقة المتنافسون ورقم الاتصال.

الاشتراك في مسابقة المتنافسون

نقدم لكل من يبحث عن مسابقة المتنافسون من خلال إذاعة القرآن الكريم رقم الاشتراك في المسابقات على الهواء والانتقال من مستوى إلى آخر مع عدد من الجوائز الهامة، ويمكن التواصل من خلال الرقم” 0114052999″ عبر أثير الإذاعة والدخول في المنافسة التي تقدم أسئلة على الهواء والإجابة عليها من خلال مستويات ثلاث هي:

قد يهمك:

المستوى الفضي: وتكون قيمة الإجابة على السؤال الصحيح 300 ريال جائزة.

المستوى الذهبي: تصل قيمة الإجابات الصحيحة إلى 600 ريال.

المستوى الماسي: ويتم الإجابة على السؤال وتصل قيمة الجائزة إلى 1000 ريال.

يمكن الحصول على وسيلة مساعدة مرة واحدة فقط من خلال مقدم البرنامج.

الاشتراك في مسابقة المتنافسون من خلال منصة تويتر

يتم وضع السؤال كل يوم على صفحة البرنامج من خلال منصة تويتر ويمكن متابعة الأسئلة ومواعيد الإعلان عن الفائزين كل يوم الساعة الواحدة مساءً، ويتم وضع السؤال الساعة التاسعة.

ومن شروط المسابقة عمل ريتويت للمسابقة، ومتابعة صفحة الإذاعة، ومشاركة الجميع نمن داخل المملكة