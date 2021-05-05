شكرا لمتابعة خبر عن بائعة الخضار بالدمام تقرر التنازل عن حقها الخاص ضد من تنمر عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن بائعة الخضار بالدمام وثقت تنازلها عن الحق الخاص رسمياً في مركز شرطة شرق الدمام أمس، ومازالت معاملتها مسار بحث في النيابة العامة.

وفي وقت سابق، استدعت الشرطة الرجل الذي صور بائعة الخضار قبل يومين، ممطرا إياها بوابل من الأسئلة، وتم إيقافه على ذمة التحقيق، فيما قالت السيدة أن الرجل الذي قام بتصويرها قطع رزقها إلا أنها ستسامحه لوجه الله ولا ترغب بتحصيل أي شيء منه، بحسب "العربية. نت" .

وكانت السيدة، أمس الثلاثاء، قد بدأت بالبيع في موقعها الجديد بسوق خضار الدمام بناء على توجيهات نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، فيما تابعت صحيفة "صدى" الواقعة.