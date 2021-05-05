شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح هل ليلة القدر ثابتة أم متنقلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، هل ليلة القدر ثابتة أم متنقلة.

وقال الشيخ سعد الخثلان، أن هناك قولان لأهل العلم فيما جمهور العلماء على أنها ثابتة لا تتنقل وهذا هو القول الراجح لأنها اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها والقول بالتنقل ينافي هذا المعنى.

وأشار "الخثلان" إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأصحابه يعلمهم ليلة القدر وظاهر هذا أنه يعلمهم لجميع الأعوام، ولكن دخل المسجد فتلاحى رجلان فأنسيها فقال صلى الله عليه وسلم وعسى أن يكون خيرًا.