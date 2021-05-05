شكرا لمتابعة خبر عن فرنسا: محاكمة 7 أشخاص بتهمة السطو المسلح على سيارة سعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت فرنسا عن محاكمة سبعة أشخاص متهمين بهجوم مسلح استهدف سيارة مواطنين سعوديين في شمال باريس في أغسطس 2014، وسرقوا مبالغ نقدية ومجوهرات.

ويذكر أن المتهمون يواجهون السجن لمدة تصل الى 30 عاماً بتهمة السطو المسلح، وتكوين عصابة، و"الانضمام إلى مؤامرة جنائية.

وتضمنت السرقة 250 ألف يورو، إضافة إلى مبلغ نقدي آخر بالدولار؛ قدره أيضاً 300 ألف دولار، وساعات فخمة.

وذكرت التقارير الفرنسية، أن سيارة غادرت فندق "جورج الخامس" في 17 أغسطس 2014 متوجهة إلى مطار لو بورجيه- شمالي باريس، وقامت حينها سيارتان مسروقتان من طراز "بي إم دبليو" باللحاق بالسيارة التي تقل أشخاصاً سعوديين، بينما كانت على وشك دخول الطريق السريع المؤدي إلى المطار.

وخطف مسلحون السيارة وهي من طراز مرسيدس، إذ أخرجوا ركابها وقادوها بعيداً وعُثر لاحقاً على السيارات محترقة في بلدة صغيرة شمال شرقي باريس.