شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شابة تروي قصة توليها منصب رئيس "لينكد إن" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت الشابة ريم الحربي، اليوم الأربعاء قصة توليها منصب رئيسة شركة "لينكد إن" العالمية في المملكة.

وذكرت الشابة خلال حديثها لقناة " الإخبارية " أنها كانت دائماً تعمل على تجاوز عقباتها وتحرص على ألا تجعل أي شيء يقف في طريق طموحها.

وأضافت الحربي : كنت أخطط دائماً لأكون حلقة وصل بين الشركات العالمية والسعودية، مشيرة إلى أن بيئة المملكة غنية بالكفاءات وتوليها هذا المنصب يعني مسؤولية كبيرة بالنسبة لها.

وأكدت على أنها عملت في عدة شركات عالمية أخرى مما جعلها لديها خبرة في عدة مجالات، وبعد وصولها لمنصبها في الشركة كان أول اهتمامها هو عمل آلية توافق بين رؤية الشركة ورؤية 2030.